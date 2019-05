Ordre protocolaire : entre Mimi Touré et Boun Dionne, qui passe devant qui ? Entre le désormais ex Premier ministre, Boun Abdallah Dionne, devenu ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, et Aminata Touré, récemment nommée présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, qui passe en premier dans l’ordre protocolaire de la République ?

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019

Les Echos pose la question pour avoir remarqué que la nouvelle présidente du Cese, 4ème personnalité de l’Etat, était derrière le ministre d’Etat, Boun Dionne, qui a accueilli, en premier, le président Macky Sall, dimanche, de retour de Paris. Le journal qui croit déceler là une incongruité, demande l’éclairage des diplomates.

