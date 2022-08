Ordures dans les canalisations: Antoine Diome avertit les populations Accompagné du ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale, Samba Ndiobène Kâ, Antoine Félix Diome a effectué une descente dans le département de Mbour où il a visité les sites les plus affectés par les pluies diluviennes. A Joal, c’est la mairesse de la commune, Sophie Gladima, qui les a reçus avant qu’ils ne fassent le tour des sites pour constater de visu le sinistre.

Après l’étape de Joal, Antoine Félix Diome a fait cap sur Mbour où il s’est rendu sur deux sites : Pont ONCAD et la route menant vers le quartier Aïnoumane. Pour l’étape du département de Mbour, le ministre a soutenu : «Dans le département, notamment à Joal et Mbour, le dispositif de pompage fonctionne très bien, les Sapeurs-pompiers avec les équipes municipales des deux communes travaillent en parfaite collaboration pour le bonheur des populations. Je précise que c’est un travail collectif qui engage l’Etat; d’abord les services techniques relevant des différents ministères impliqués dans le plan Orsec, mais également les mairies, les collectivités territoriales qui sont des démembrements de l’Etat et qui, à ce titre, travaillent en parfaite synergie avec les administrations centrales », a soutenu Antoine Diome, rapporte L'As.



Même si les dégâts notés sur la Petite côte ne sont pas importants par rapport à ceux constatés dans la capitale sénégalaise, il n’en demeure pas moins que certains quartiers de Mbour ont été impactés. Pourtant, souligne le ministre, le Sénégal n’a pas encore atteint le pic des pluies. Donc, d’ici la fin du mois de septembre, il faudra s’attendre au pire. «Il faut le dire, cet hivernage est annoncé très pluvieux. Partout ailleurs dans le monde, il y a des pluies d’une très forte intensité qui se sont abattues. Pour ce qui est du Sénégal, les prévisions météorologiques annoncent des pluies beaucoup plus fortes à la fin du mois d’août et début septembre. Nous devons donc tous, la main dans la main, travailler ensemble (État, Collectivités territoriales) aux côtés des populations. Pour le département de Mbour et le dernier point que nous avons visité, je me réjouis des félicitations que les populations rencontrées ont adressées à leur maire Cheikh Issa Sall. C’est pour dire qu’il est à leur chevet, qu’il travaille et échange avec elles et leur apporte les solutions qu’il faut », soutient le ministre de l’Intérieur.



Au niveau du pont Oncad, les populations ont interpellé le ministre de l’Intérieur puisqu’à chaque fois qu'il y a pompage, les sapeurs font passer les tuyaux sur la RN1. Ainsi, on assiste à un arrêt systématique de la circulation. Afin d’éviter cela, les habitants ont demandé au ministre la création d’un passage au-dessous du pont qui permettra de faire le branchement des tuyaux sans pour autant que la circulation n’en soit perturbée. A cette requête, le maire de Mbour Cheikh Issa Sall, par ailleurs directeur de l’ADM, a promis qu’après l’hivernage, ses équipes feront les études pour réaliser cette demande

