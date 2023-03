Organe de contrôle des élections : Un retraité va remplacer un retraité à la tête de la CENA

Il sera remplacé par l’ancien Président de la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, révèle L’Obs dans sa parution du jour. Seul hic, ce dernier a également dépassé l’âge de la retraite.



Des sources proches du journal confient que le chef de l’Etat, Macky Sall, a déjà acté la décision. Il ne reste que la publication du décret.

Outre, le président Doudou Ndir, d’autres membres de la Cena, comme le Vice-Président, Papa Sambaré Diop, notaire, le journaliste Issa Sall…ont épuisé leur mandat et seront remplacés. Et plusieurs noms circulent pour remplacer environ sept (7) membres en fin de mandat.



En clair, la Cena comprend douze membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes, exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.

Senenews