Organisation administrative et territoriale : Le PUDC initie une session de formation pour son personnel

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre d’une amélioration continue des performances de son personnel, le PUDC a organisé une session de formation sur le thème «Organisation administrative et territoriale».



Durant cette session de formation, les principes et fonctionnements des organisations administratives et territoriales, ont été abordés.



Parmi lesquels, on peut citer la centralisation, la déconcentration et la décentralisation.



La session de formation a été très appréciée par le personnel, du fait de l’importance, de la qualité du contenu et de l'expertise pédagogique des formateurs.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook