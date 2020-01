Organisation de la CAN 2023- Matar Ba: « Le Sénégal sera prêt »

Le ministre des Sports Matar Ba a profité de la finale des phases régionales organisées par l’Orcav de Thiès pour donner une information de taille sur les possibilités du Sénégal d’abriter la coupe d’Afrique des nations 2023.



« Le président de la République nous a demandé d’investir et d’attaquer le combat contre le manque d’infrastructures. Le budget de cette année est allé jusqu’à 25 millards FCFA. Et plus de 85% concernent les infrastructures sportives », a informé le ministre des Sports.



Concernant la possibilité d’organiser la CAN, il annonce: « J’ai lu tout à l’heure que le Cameroun avait des problèmes pour organiser la Coupe d’Afrique des Nations et une question s’est posée à savoir est-ce que le Cameroun va l’organiser. C’est pourquoi nous nous battons avec une bonne planification d’ici 2022 après les jeux Olympiques de la jeunesse, que le Sénégal soit prêt pour pouvoir organiser une compétition de dimension continentale. C’est à dire après l’organisation des jeux olympiques de la jeunesse, le Sénégal sera prêt pour pouvoir abriter toute forme de compétition internationale et continentale ».



