Organisation de la présidentielle, dialogue national: Anta Babacar Ngom s’étrangle de colère contre le chef de l’Etat

La candidate pour la présidentielle de 2024 ne mâche pas ses mots. Anta Babacar Ngom qualifie la décision du Président de ne pas fixer une date de «trahison». La candidate parle d’«indifférence du chef de l’Etat envers la fixation de la date des élections présidentielles».



Selon Bes bi, la présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (Arc) dénonce «des manœuvres politiques visant à diviser le peuple et à maintenir un statu quo qui ne sert que les intérêts de quelques-uns». Par conséquent, elle «rejette catégoriquement» ce «faux dialogue» qui, à ses yeux, est une «insulte à l’intelligence du peuple». Pour elle, «le véritable dialogue ne peut avoir lieu que dans un environnement respectueux et honnête, où chaque voix est entendue et respectée».