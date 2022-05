Organisation mondiale du tourisme : L’assemblée générale exclut la Russie

Selon un communiqué de presse publié sur le site de l’organisation, la délégation de la Fédération de Russie n’a pas souhaité intervenir pour défendre sa position, préférant annoncer son retrait de l’Omt avant que le débat n’ait lieu. «L’Assemblée a voté pour la suspension, dépassant largement la majorité des deux tiers requise. La décision prend effet immédiatement. Quant au retrait volontaire, il n’entre en vigueur qu’au terme d’un délai d’un an après qu’un Membre a remis une communication officielle par les voies appropriées », lit-on dans le document.



« Les membres de l’Omt ont fait passer un message clair : le tourisme est un pilier de la paix et de l’amitié internationale, et les membres de l’Omt doivent défendre ces valeurs ou s’exposent à des conséquences, sans exceptions. Cette session d’urgence de l’Assemblée générale montre que les agissements de la Fédération de Russie sont indéfendables et contraires aux principes mêmes de l’Omt et à ceux de la gouvernance internationale. », a déclaré Zurab Pololikashvili, secrétaire de l’Omt.



En tout, 99 pays étaient représentés à Madrid. D’après l’article 3 des Statuts, tous les Membres s’engagent à développer le tourisme « en vue de contribuer à l’expansion économique, à la compréhension internationale, à la paix, à la prospérité ainsi qu’au respect universel et à l’observation des droits [de l’homme] ».

«Avec effet immédiat, la Fédération de Russie ne pourra pas exercer les droits ou jouir des privilèges inhérents à la qualité de membre de l’Omt. Cela signifie que la Fédération de Russie ne pourra pas recevoir de services de la part de l’organisation, notamment d’assistance technique, non plus qu’elle ne pourra participer à quelque réunion ou activité de l’Omt que ce soit, être admise à présenter des candidats pour siéger aux organes statutaires de l’Omt ou voter aux élections aux organes de l’Omt, ou proposer un candidat au poste de Secrétaire général », précise-t-on.



Adou Faye

À sa première session extraordinaire, l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (Omt), a débattu de la suspension de la Fédération de Russie de l’Organisation, comme décidé par le Conseil exécutif de l’Omt à sa session d’urgence le mois dernier.Source : https://www.lejecos.com/Organisation-mondiale-du-t...