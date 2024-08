Orientation baissière des indicateurs clés de la BRVM ce 12 lundi 12 août 2024.

La valeur des transactions s’est établie à 1,103 milliard FCFA contre 1,144 milliard FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est apparue en baisse de 25,238 milliards, à 9 220,907 milliards FCFA contre 9 246,245 milliards FCFA ce vendredi 9 août 2024.



Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 10 444,180 milliards FCFA.



L’indice BRVM composite a connu une baisse de 0,27% à 247,86 points contre 248,54 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une régression de 0,30% à 124,36 points contre 124,74 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en repli de 0,20% à 112,56 points contre 112,79 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 795 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 6,96% à 2 995),SAFCA Côte d’Ivoire (plus 4,65% à 900 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 1,89% à 1 080 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 1,79% à 570 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,88% à16 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 2,28% à 7 500 FCFA), ONATEL Burkina (moins 1,89% à 2 600 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 1,63% à 6 325 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,57% à 940 FCFA).

Oumar Nourou