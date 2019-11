Orientation dans les universités privées : l’Etat donne une semaine aux étudiants pour confirmer leurs places Les étudiants orientés dans les universités privées ont une semaine pour confirmer leurs places. C’est ce qu’a annoncé le Directeur de l’enseignement supérieur, Amadou Abdoul Sow, ce samedi lors d’une conférence de presse.

« Les étudiants vont recevoir ce soir un émail ou un Sms qui les informera sur leurs orientations. A partir du moment où ils auront reçu ce Sms, ils n’auront qu’une semaine pour payer les 25 000 francs pour confirmer leurs place. Ils peuvent même le faire par le biais des systèmes de transfert d’argent, Orange Money, Wari ou autres. S’ils ne le font pas d’ici samedi prochain, on considérera qu’ils ont fait le choix de s’inscrire ailleurs et leurs places seront données à d'autres », a dit le Directeur de l’enseignement supérieur.

