Orientation des bacheliers: Dr Cheikh Oumar Hanne rassure les arabisants

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Les nouveaux bacheliers arabes craignent d’être zappés par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du processus d’orientation dans les universités et écoles d’enseignement supérieur.



D'après L'As, pour en avoir le cœur net, une délégation du mouvement des arabophones du Sénégal a été reçue par le ministre Dr Cheikh Oumar Hanne. Les échanges ont porté sur la question de l’orientation des bacheliers et de l’octroi des bourses. D’emblée, le ministère de l’Enseignement Supérieur a rappelé que tous les bacheliers qui en avaient fait la demande sur la plateforme «campusen» ont été orientés l’année dernière.



Il rassure également que la question des bourses sera traitée avec diligence suivant les résultats obtenus par les requérants. D’après Dr Cheikh Oumar Hanne, déjà tous les bacheliers en arabe ayant obtenu des mentions très bien et bien seront boursiers comme les autres en français. Il annonce un partenariat avec le mouvement des arabophones pour le renforcement des arabisants en langue française afin de faciliter leur orientation dans les autres filières du supérieur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos