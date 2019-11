Orientation des nouveaux bacheliers: Les étudiants de Benno le Coud et le Crous à accompagner la dynamique

Le collectif des élèves et étudiants de la majorité présidentielle (Ceemp), saluant la décision d'orienter l'ensemble des nouveaux bacheliers dans les universités publiques sénégalaises, a lancé un appel aux centres des œuvres sociales d'accueil.



Abdoulaye Diagne et ses camarades "encouragent le gouvernement, en particulier le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) pour la diligence et l’efficacité dans l’orientation des nouveaux bacheliers qui vont tous rejoindre les universités publiques". Ils demandent, dans la foulée, à tous les centres des œuvres universitaires d'"accompagner cette dynamique pour une année académique apaisée".



Ces étudiants de la majorité présidentielle se sont par ailleurs réjouis ce week-end, du lancement des travaux du Bus-Rapid-Transit (Brt) qu'ils considèrent comme un "moyen de transport traduisant la modernité, la rapidité, la sécurité et le confort mais aussi et surtout la fluidité de la circulation avec à la clé une vision écologique pour notre cadre vie, et qui générera beaucoup d’emplois".



Et, le secrétariat exécutif du Ceemp a invité les membres de la grande majorité "à se concentrer sur l’exécution du programme 5 -3-5 plébiscité par le peuple sénégalais, lors de l’élection présidentielle de février 2019 pour l’intérêt supérieur de la nation".



