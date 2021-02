Orphelins du "Joola" non déclarés pupilles de la Nation: Le Chef de l’Exécutif instruit à leur régularisation

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République demande au Ministre du Travail et du Dialogue social, de lui présenter, à la fin du mois de février 2021, un rapport général sur le dialogue social et la situation des travailleurs dans les entreprises, un an après l’apparition de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



Le Chef de l’Etat rappelle au Ministre du Travail et du Dialogue social, l’urgence d’évaluer l’état de prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales et de préparer, en relation avec le Haut Conseil du Dialogue Social, des rencontres sectorielles en perspective de la fête du 1er mai 2021.



Sur la question liée à la prise en charge financière du dossier des orphelins du "Joola" non déclarés pupilles de la Nation, le Président de la République demande, au Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, de prendre toutes les dispositions, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, afin, d’une part, de régulariser la situation de ces derniers, et, d’autre part, de procéder au paiement de la somme destinée aux ayants droits.



