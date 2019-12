Osmane Sonko:« Pastef est largement engagé dans le collectif Noo Lank »

Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la hausse sur le prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna, le collectif Noo Lank a rencontré ce lundi le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Une occasion saisie par ce dernier pour réaffirmer l'ancrage de son parti dans ledit collectif.



Au terme de leurs discussions à huis-clos, le président de Pastef a soutenu : « Quand des citoyens prennent leur temps, leurs moyens physiques et financiers pour se sacrifier et défendre l’intérêt général, je crois qu’ils sont à féliciter parce que ça ne court pas les rues. Mais face à ce que je peux appeler une léthargie d’une bonne partie des populations, ils peuvent être animés par un sentiment de découragement, ce qu’il ne faut pas faire car il faut juste adapter le combat, les méthodes par rapport au contexte et à l’environnement. Et je considère que c’est de vrais patriotes ».



Selon Ousmane Sonko, Pastef a toujours été dans tous les combats pour les protections des biens publics, les ressources naturelles et la lutte contre cherté de la vie.



« Au jour d’aujourd’hui, je crois que Pastef est largement engagé dans le collectif Noo Lank, participe à toutes les manifestations. Et à chaque fois qu’il y a une manifestation à Dakar ou dans les régions, il y a toujours des interpelés parmi les membres de Pastef. Donc Pastef n’a jamais rompu les liens avec Noo Lank. Et des membres de Pastef figurent dans le directoire de Noo Lank. Donc, cette visite, était seulement une visite de formalisation des relations et ils peuvent entièrement compter sur notre engagement et nous continuerons à participer à tout ce que fait Noo Lank. Pastef va s’organiser à participer à toutes les rencontres dans le cadre de Noo Lank. », a-t-il défendu.