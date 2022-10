Vingtième au classement FIFA en 2022, les Lions de la Téranga seront bien présents à la Coupe du Monde 2022 et la réponse à la question : où regarder les matchs de la Coupe du monde du Sénégal, où est-ce que les fans doivent chercher. Prévu pour se tenir au Qatar, elle aura lieu du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre 2022. Cherchez-vous à suivre en exclusivité l’ensemble des matchs du Sénégal à cette Coupe du Monde 2022 ? Découvrons tous ensemble où regarder les matchs de la Coupe du monde du Sénégal.



Le calendrier du Sénégal pour le mondial 2022



Les " Lions de la Téranga " sont au sommet de leur art et tenteront d'obtenir une participation historique à la Coupe du monde Qatar 2022. Qualifiée pour leur troisième participation, la grande puissance africaine du moment tentera de poursuivre sur sa bonne lancée et d'égaler, voire de dépasser, la meilleure participation de son histoire : Elle avait atteint les quarts de finale de Corée-Japon 2002. Les "Lions" avaient alors joué un rôle inoubliable, en battant la France lors du match d'ouverture. Une nouvelle performance ne semble pas impossible. Le Sénégal est dans le groupe A avec l'Equateur, le Qatar et les Pays-Bas. L'équipe d'Aliou Cissé aura à affronter le Pays Bas le 21 novembre, le Qatar le 25 novembre et l'Equateur, le 29 novembre 2022.



Coupe du Monde Qatar 2022 en Live Streaming



Même si l’option live stream n'est disponible pour certains matchs, suivez les matchs en direct grâce au flux de commentaires en direct et au visionnage en direct de la page des événements des matchs amicaux internationaux.



La FIFA aura son propre streaming gratuit



Le streaming de la Fifa proposera des matchs de championnats nationaux, avec 29 000 matchs pour les hommes et 11 000 pour les femmes, des statistiques, une archive avec des matchs historiques, ainsi que des documentaires autoproduits pour raconter l'histoire d'athlètes tels que Ronaldinho, Daniel Alves, Ronaldo Fenômeno, Romelu Lukaku, Lucy Bronze, Carli Lloyd, entre autres.



Pour l'instant, rien n'indique que la plateforme diffusera la Coupe du Monde de cette année, qui aura lieu en novembre au Qatar.



New World TV aux premières loges de la diffusion en Afrique francophone



Dans un communiquer datant du 26 juillet 2021, la FIFA annonçait que la chaîne togolaise New World TV avait obtenu les droits de retransmission télévisée payante pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 dans les pays francophones d’Afrique sub-saharienne. New World TV retransmettra tous les matches dans les dix-neuf pays francophones de l’Afrique.



La RTS se positionne pour une retransmission de qualité



La RTS (Radio Télévision Sénégalaise), avec l’aide de l’Etat sénégalais, a obtenu les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du Monde Qatar 2022 au Sénégal. Cette opportunité sera un grand instant d’union entre l’équipe nationale de football et tout le peuple sénégalais. Une équipe qui est pour la première fois de son histoire, championne d’Afrique et première équipe d’Afrique au classement de la FIFA en 2022. Un partenariat qui a été signé avec New World TV, une chaîne togolaise, détentrice des droits de diffusion télévisée de la coupe Mondial dans les pays de l’Afrique sub-saharienne francophone d’Afrique.



Les Chaînes Eurosport



Vous pouvez suivre en direct la Coupe du Monde Qatar 2022 Sur Eurosport. Grâce aux chaines Eurosport, plongez au cœur de l’actualité tout en restant dans votre domicile.



Les chaînes Eurosport sont disponibles sur les bouquets Canalsat. Elles sont disponibles aux canaux 121 et 125. Abonnez-vous en vous rendant sur le site officiel de Canal+. Alors pour « Où regarder les matchs de la Coupe du monde du Sénégal », inscrivez-vous sur 1xbet ou choisissez une autre des options présentées dans cet article, pour suivre l’ensemble des matchs sur tous vos écrans.