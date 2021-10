Ouagadougou: Babacar Diagne rencontre le président Kaboré A l'issue d'un colloque qu'il a présidé à Ouagadougou, le Président du CNRA, Président de la plateforme des Régulateurs des pays de l'UEMOA, a rencontré le Président du FASO pour un débriefing exhaustif sur les difficultés de la sauvegarde des archives audiovisuelles dans les pays de la sous région. A ce colloque, il a été évoqué l'importance de la sauvegarde des archives, plus précisément celles audiovisuelles, pour une meilleure transmission de la mémoire collective pour la postérité. Le président Burkinabé s'est félicité à travers un post, de ces échanges entre lui et la délégation de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée, sous la houlette de son président Babacar Diagne, par ailleurs président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 17:21





