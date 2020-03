Ouakam: accusé d’être rentré d'Europe par la route d’Europe, porteur du Coronavirus, Djibril Diallo dément et porte plainte La propagation du coronavirus au Sénégal s’accompagne de fortes suspicions. Selon une audio diffusée sur whatsapp, un sénégalais, du nom de Djibril Diallo, habitant à Ouakam, serait rentré clandestinement de la France, par la route, porteur du coronavirus. Une information démentie par le concerné sur la Rfm. « Je suis rentré le 14 mars dernier par vol régulier. J’ai été contrôlé à l’aéroport AIBD et on m’a laissé entrer. Je suis actuellement chez moi et je me porte bien. Mais mes enfants sont très affectés par ces fausses nouvelles et pleurent tout le temps. La famille de ma femme est stigmatisée dans son quartier. J’ai porté plainte contre la personne qui a diffusé l’information », a-t-il dit sur la Rfm.

