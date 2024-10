Ouf de soulagement : Le retour en toute sécurité des Sénégalais rapatriés du Liban

Selon le communiqué accompagné d’un post du président Bassirou Diomaye Faye, « Grâce à une mobilisation rapide et coordonnée, nos compatriotes retrouvent leur terre natale avec dignité. »



En plus des mesures d’accompagnement sont déjà mises en place pour faciliter leur retour et garantir leur bien-être, rassuret-on.



C’est ainsi que le Président de la République, qui a exprimé un message de solidarité à l’endroit de ses compatriotes, a réaffirmé son engagement à protéger tous les Sénégalais, où qu’ils se trouvent. Chaque Sénégalais peut compter sur l’État pour répondre à ses besoins en situation de crise.