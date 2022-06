Ouf de soulagement à Paris : le bout du tunnel pour la coopérative d’habitat des Sénégalaises de France La présidente de la Coopérative d’Habitat des Sénégalaise de France, Thiapatel Sall, le directeur des Sénégalais de l’extérieur, Amadou François Gaye, et le patron de la SAGE, Touba Sylla, ont procédé à la signature d’un contrat de convention, vendredi 17 juin, à Paris. L’objectif est de permettre aux adhérentes de la coopérative d’habitat dirigée par Thiapatel Sall d’accéder à la propriété. La cérémonie a été présidée par Moïse Sarr, secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur, en présence de plusieurs officiels.

Mais beaucoup d’obstacles ont été franchis avant d’en arriver là.



Tout commence suite à la petite victoire de Macky Sall en France, lors de la présidentielle de 2019. Une profonde crise s’installe dans le parti, les militants sont assommés par la démotivation, bref l’APR était au bord de « l’implosion ».



Une crise qu’elle peinait à accepter tant elle est attachée au président Macky Sall. C’est dans ce contexte que Thiapatel Sall aura l’idée de mettre en place une coopérative d’habitat. Mais elle déclarait, à qui voulait l’entendre, que la structure était apolitique. En vérité, elle voulait se doter de cet instrument pour remobiliser les militantes. La coopérative est lancée en octobre 2019. Mais l’opérationnalisation de son objectif ne fut pas une sinécure.



En effet, de hauts responsables du parti en France avaient manifestement décidé de faire capoter le projet. Thiapatel Sall et son équipe s’embourbent mais ne lâchent rien se disant que succès se trouvera au bout de l’adversité. Ce fut effectivement le cas !



Grâce notamment au soutien du Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, de l’ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Sèye, de Hamteh Sarr, de Cheikh Agne et du Chef de Service des Etudiants sénégalais à l’Etranger, Emile Bakhoum, a expliqué Thiapatel Sall non sans les remercier devant l’assistance venue des quatre coins de la France.







Elle a aussi « vivement remercié » le président Macky Sall qui, dit-elle, a instruit ses collaborateurs de faire du « fast track » pour aboutir à l’attribution de logements aux membres de la coopérative. Comme pour montrer sa détermination dans l’avancement rapide du dossier, le président Macky Sall, à l’issue de son récent séjour à Paris, avait lui-même pris l’initiative d’emmener Thiapatel Sall dans son avion et de donner des instructions pour lui faire visiter les logements disponibles.





Quant au secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur, il a réaffirmé « l’engagement » du président de la République à donner une issue heureuse au projet de la coopérative des Sénégalaise de France. Toutes les autres coopératives bénéficieront de l’accompagnement de l’Etat, a-t-il ajouté.





Moïse Sarr a également révélé les « efforts » consentis par le président de la République. Car les bénéficiaires ne débourseront que 12 millions de nos francs alors que le prix de chaque maison avoisinerait les 20 millions, a-t-il dit. Dès le mois de juillet prochain, on procédera à l’attribution des premiers logements, a aussi promis Moïse Sarr.

