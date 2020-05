Oumar Boun khatab Sylla Président du "mouvement Valeur" : « Notre présence dérange certains mais… » Oumar Boun Khatab Sylla, Dg du Grand train du Sénégal ex petit train banlieue n’a pas mis de gants pour parler des politiciens du Sénégal dans cette interview. Selon ce président du mouvement Valeur, la politique au sens étymologique est propre mais c’est la façon dont se fait la politique au Sénégal qui est malsaine, et beaucoup de politiciens sont malsains. C’est pourquoi lui et ses camarades ont pris du recul car mouvement Valeur est constitué que de gens honnêtes, d’hommes de valeur. Il estime ainsi que leur présence dérange certains mais rien ne leur empêchera d’aller de l’avant. M.Sylla est revenu en outre sur comment le petit train bleu est passé de petit train banlieue à Grand train du Sénégal. Il annonce que des projets sont en cours pour que les rails soient de nouveau fonctionnels.

