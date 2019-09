Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités territoriales: "La décentralisation devrait se traduire par le renforcement du financement des collectivités territoriales et la correction des incohérences territoriales" Communication de Monsieur Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, sur l’état des lieux et les perspectives de la politique d’aménagement du territoire au Sénégal.

Excellence, Monsieur le Président de la République,



L’aménagement du territoire est un ensemble de dispositifs, de techniques et d’interventions systémiques, qui vise à assurer une répartition adéquate des populations et des activités économiques en tenant compte des contraintes naturelles, environnementales et sociales. Il a pour finalité, à la fois de promouvoir la mise en valeur des ressources et potentialités territoriales et d’améliorer le cadre de vie ainsi que les conditions d’existence des populations, en atténuant les disparités territoriales et les inégalités sociales.



Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, après un long processus d’élaboration entamé en 1977, le Gouvernement du Sénégal avait adopté, lors du Conseil interministériel sur l’Aménagement du territoire (CIAT) du 23 janvier 1997, le Plan national d’Aménagement du territoire (PNAT).



Cependant, la non opérationnalité du PNAT, due à l’absence d’instruments et de mécanismes recommandés, à savoir la Loi d’Orientation pour l’Aménagement du Territoire (LOAT) et le Fonds d’impulsion à l’Aménagement du Territoire (FIAT), a produit les effets ci-après :

- des déséquilibres territoriaux importants, d’une part, entre Dakar et les autres régions et, d’autre part, entre la partie Ouest et l’Est du pays ;

- une faible valorisation des ressources et potentialités des territoires qui a induit une forte dépendance économique de notre pays vis-à-vis de l’étranger et une balance commerciale structurellement déficitaire ;

- une faible capacité d’intervention des collectivités territoriales ;

- un déficit d’intégration de certaines parties du territoire ;

- une occupation de zones à risques (ex. zones inondables) qui rend vulnérables les populations et l’appareil productif dans un contexte de changement climatique.



Face à ces défis, les options retenues dans le Plan Sénégal Emergent consistent à renforcer les collectivités territoriales, promouvoir la viabilité des territoires, réduire les disparités spatiales et corriger les inégalités. Ces orientations sont opérationnalisées, notamment, à travers l’Acte 3 de la décentralisation, la mise en œuvre de programmes pour l’équité territoriale et la construction d’infrastructures de transport structurantes (routes, autoroutes, aéroports, ports, TER, BRT).



Pour accompagner la mise en œuvre du PSE, la deuxième phase de l’acte III de la décentralisation devrait se traduire notamment par le renforcement du financement des collectivités territoriales, la correction des incohérences territoriales et la mise en place d’outils et d’instruments adaptés d’aménagement du territoire, de développement territorial et de maitrise de l’information territoriale.



Ainsi le Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a initié l’élaboration du Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT) et la mise en place d’une Infrastructure cartographique nationale (ICN).



Le PNADT, qui s’inspire de la vision et des orientations du Plan Sénégal Emergent, vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l’espace et une valorisation durable des ressources et potentialités.



Après près de cinq ans de travaux, qui ont été notamment mis à profit pour analyser les ressources et potentialités des territoires, impliquer les acteurs territoriaux et prendre en compte tous les secteurs socio-économiques, la version provisoire du PNADT est disponible.



Il s’agit de doter le Sénégal d’un outil intégré et partagé d’aménagement du territoire, cadre de référence spatiale pour la territorialisation des politiques publiques. Les propositions contenues dans ce plan permettront entre autres :

- d’orienter et de mettre en cohérence les interventions structurantes de l’Etat sur le territoire ;

- de promouvoir l’émergence de pôles de développement à l’intérieur du pays par la valorisation durable des ressources et potentialités des territoires ;

- de réduire les disparités territoriales dans l’accès aux services publics ;

- d’anticiper sur la programmation des infrastructures et équipements devant structurer le territoire dans le moyen et le long termes ;

- de faciliter et d’accélerer le processus de maturation et d’évaluation des projets structurants portés par les minisitères sectoriels.



Le PNADT servira aussi de cadre de référence pour les autres documents de planification spatiale, notamment les schémas directeurs d’aménagement et de développement de zones spécifiques, les schémas départementaux d’aménagement et de développement territorial, les plans directeurs d’urbanisme, les schémas directeurs sectoriels (carte sanitaire, carte scolaire, schéma national des transports…), etc.



En outre, la cartographie des filières à fort potentiel de développement proposée dans le PNADT, permettra d’impulser l’émergence de projets de développement territorial portés par les acteurs économiques. A titre d’exemple, l’ANAT a réalisé une étude de faisabilité d’un projet pilote de création d’une Zone industrielle et artisanale (ZIAR) à TOUBA pour valoriser le potentiel de la filière « Peaux & cuirs ».



Aujourd’hui, pour éviter les difficultés qu’a connues le PNAT, il est fondamental d’adopter le PNADT et de mettre en place les outils et instruments pertinents à savoir la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable des territoires (LOADT) et le Fonds d’impulsion à l’aménagement et au développement territorial.



L’élaboration de la LOADT est une directive présidentielle formulée lors du Conseil des Ministres du 17 janvier 2013 et réitérée lors de la Concertation nationale avec les Exécutifs locaux le 15 Septembre 2014. Cette loi, dont le projet est en attente d’adoption, vise à doter notre pays d’un cadre juridique approprié permettant de favoriser la mise en œuvre des stratégies d’aménagement et de développement territorial.



Le Fonds d’impulsion à l’aménagement et au développement territorial permettra de financer entre autres les outils de planification spatiale cités plus haut, portés par l’Etat et les collectivités territoriales.



S’agissant de l’Infrastructure cartographique nationale, son objectif est d’actualiser et de consolider les référentiels de cartographie, de géodésie et de nivellement à l’échelle du pays pour des besoins de mise en œuvre des projets d’aménagement sur le territoire.



La mise en place de l’ICN est une mission assignée à l’ANAT à travers la Direction des Travaux Géographiques et de la Cartographie (DTGC) qui conduit la politique de l’Etat en la matière pour une meilleure maîtrise de l’information territoriale. En effet, cette maitrise est essentielle pour tous les acteurs intervenant sur le territoire à différentes échelles puisqu’elle permet d’harmoniser et de favoriser la cohérence de leurs interventions.



L’ICN facilite, entre autres, la délimitation des communes, la correction des incohérences territoriales ainsi que l’harmonisation des noms géographiques et des lieux dits ; ce qui apportera une solution aux problèmes d’adressage et de navigation GPS. C’est à cet effet, qu’un projet de décret est proposé pour la création d’une commission nationale de toponymie.



Au vu des enjeux stratégiques sus-évoqués, je suggèrerais, à Votre Très Haute Autorité, la tenue d’un Conseil présidentiel consacré à l’Aménagement du territoire.



Tel est, Excellence, Monsieur le Président de la République, le contenu de ma présente communication.





