Oumar Guèye procède à la remise de financements aux femmes des Iles de Gandoune

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre Oumar Guèye a remis au nom du Président Macky Sall, 20 millions aux femmes de Gnadoune pour amorcer leur autonomisation économique



Dans le cadre de la politique sociale du Président de la République pour l’atteinte des objectifs d’autonomisation des femmes, un financement a été octroyé aux femmes du GIE des îles du Gandoune. La cérémonie de remise de financement s’est tenue ce lundi 21 janvier 2019, sous la présidence effective de Monsieur Oumar Guèye, ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, dans la Salle de conférence de son département à Diamniadio.



Composé de vingt et une (21) unités économiques locales, le GIE des îles du Gandoune compte deux mille huit cent (2800) femmes s’activant, toutes, dans la transformation, le mareyage, le micro-mareyage et dans la cueillette des fruits de mer.



Au départ, la première Dame avait été sollicitée pour un accompagnement dans le cadre d’une requête de financement afin de développer des activités génératrices de revenus.



Mme Marième Faye Sall a, par la suite, confié ces braves dames au ministre de tutelle, Oumar Guèye, pour un appui conséquent. Ainsi, avec l’aide du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), un soutien financier d’un montant de 20 millions de FCFA, leur a été alloué par chèque.



La cérémonie de remise des fonds, qui a vu la présence de Monsieur Gorgui Ciss, maire de Yenne, de Monsieur Souleymane Ndoye, président du Conseil départemental de Rufisque, de l’honorable Ouléye Diaw et, entre autres, de Madame Diouma Dieng Diakhaté. Cette dernière a, au cours de cette cérémonie, joué sa participation, en remettant aux femmes du GIE, un chèque d’un million de FCFA en guise d’appui.



Au nom de toutes les femmes du GIE, Mme Ndèye Thioro Bopp, membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et présidente de ladite structure, a pris la parole pour d’abord, remercier le Président Macky Sall, via le ministre Oumar Guèye, pour cet appui qui va leur permettre de réhabiliter leurs magasins de stockage, de labelliser leurs produits et accroître leurs revenus.



Ainsi, à la fin de la cérémonie, instruction a été donnée par le Ministre de la Pêche à Mme Tenning Sène, Directrice du Centre National de Formation des Techniciens des Pêches et de l’Aquaculture (CNFPTA), pour la tenue d'une séance de capacitation aux jeunes des îles du Gandoune, dans les domaines de l'aquaculture et de la pisciculture.

