Oumar Sarr : « Karim Wade viendra au Sénégal en janvier »

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 08:59

On en sait un peu plus sur le retour tant annoncé de Karim Wade. « Aujourd’hui, je n’ai pas de date précise mais je pense qu’il (Karim) est en train de se préparer. Très rapidement, il fera un communiqué pour dire quand est-ce qu’il sera là », précise le Secrétaire général national adjoint (SGNA) du Parti démocratique sénégalais (PDS), Oumar Sarr. Qui s’empresse d’ajouter qu’ « il viendra en janvier ».



Le second de Me Wade au Pds était l’invité du Grand Jury de la Rfm, hier dimanche 23 décembre.











Emedia

