Oumar Sarr : "Malgré tout ce que Macky Sall a fait, cela n'empêchera pas Karim Wade d'être notre candidat en 2019"

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Mars 2018

Invité de l'émission "Face to face" actuellement en cours sur la TFM, avec Aïssatou Diop Fall, Oumar Sarr, le secrétaire adjoint et coordonnateur du PDS a estimé que la Cour d'Appel de Paris a démontré que le jugement de la Cour de répression de l'Enrichissement illicite (CREI) était un jugement politicien et non de droit. "Diogomaye" persiste et signe que malgré tout ce que Macky Sall a fait, cela n'empêchera pas Karim Wade d'être le candidat du PDS en 2019.



"C'est tromper les Sénégalais que de dire que la Cour d'Appel de Paris n'a jugé l'affaire de la confiscation des biens de Karim Wade que sur la forme et non sur le fond. C'est une grande victoire pour Karim Wade que de gagner deux procès hors du Sénégal. La justice sénégalaise est impartiale. La Cour d'Appel de Paris a démontré que le jugement de la CREI était un jugement politicien et non de droit", a déclaré Oumar Sarr.



"Je suis allé à Doha et je peux vous confirmer que Karim Wade est notre candidat pour la Présidentielle 2019. Malgré tout ce que Macky Sall a fait, cela n'empêchera pas Karim Wade d'être notre candidat en 2019. Je peux vous assurer que Karim Wade sera au Sénégal bientôt. Mais ça, c'est notre notre stratégie et notre plan qu'on va ourdir. Il y a le ramadan par exemple. La question est de savoir si karim Wade va venir rester au Sénégal et y rester quelques mois, repartir et revenir, on va réfléchir à toute cette stratégie", a ajouté le Maire de Dagana.



Massène DIOP Leral.net

