Oumar Sarr, Sg adjoint Pds: « les populations sont affamées »

Le Secrétaire général adjoint du Pds se veut formel. La situation qui prévaut à Podor est catastrophique. « Ce que nous avons vu ici, démontre que les populations sont affamées et fatiguées. Maintenant, elles savent ce qu’elles devront faire au mois de février 2019 », a souligné Oumar Sarr durant la tournée du comité directeur dans le Fouta. « Nous sommes en train de sillonner les quarante-cinq (45) départements du pays et ce que nous avons trouvé à Podor nous rassure. C’est un constat satisfaisant. Partout où nous sommes passés, nous avons été reçus chaleureusement par le militants qui avaient soit d’échanges avec nous », se réjouit M. Sarr. Il est encore revenu sur le candidat de leur parti. « Il n’y aura jamais de plan B, ni C. Le candidat potentiel, c’est Karim Wade, le candidat légal du Pds. Puisqu’étant choisi par les instances légales du parti. Personne n’a le pouvoir d’enlever un citoyen sénégalais inscrit légalement sur le fichier électoral », conteste-t-il.



Selon M. Sarr, les libéraux qui comptant retisser large vont sillonner tout le département de Podor pour atteindre le taux de 100% de signatures pour le parrainage au profit de leur mentor. Sa thèse a été corroborée par Hawa Ly Thiello, ancienne sénatrice et coordonnatrice de Guédé Village et Alioune Diop membre du bureau politique. Ce dernier, estime que cette bataille doit être politique. « Nous devons faire face, parce que les actes posés par nos adversaires pour éliminer notre candidat ont été politiques. Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, on n’a vu un ministre de l’intérieur avoir l’audace d’enlever un candidat dignement inscrit sur les listes électorales », Fulmine Alioune Diop.



L’As