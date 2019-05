Oumar Sarr : « j’espère que ce dialogue débouchera sur la libération de Khalifa Sall et le retour de Karim Wade » Oumar Sarr a pris la parole à l’ouverture du dialogue national lancé ce matin au palais de la République. Le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais a rappelé que « le dialogue de 2016 avait abouti, en tout cas pour le Pds, à la libération de Karim Wade. Nous espérons que celui-là permettra de libérer Khalifa Sall et le retour sans problème de Karim Wade au pays ». Rappelant avoir pris ses responsabilités pour prendre part à ce dialogue, après le boycott du Pds, Oumar Sarr a appelé à cultiver la paix dans le pays.

