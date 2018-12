Oumar Sarr : « les députés de l’APR doivent porter plainte contre Macky Sall »

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 10:01 | | 3 commentaire(s)|

Faisant feu de tout bois, Oumar Sarr a apporté la contradiction à certains députés de l’APR qui menacent de porter plainte contre Me Abdoulaye Wade, qu’ils accusent d’être l’unique responsable de l’avancée de la mer à Saint-Louis.



« Il y a des députés de l’APR qui menacent de porter plainte contre Abdoulaye Wade. Ils font de la politique politicienne, car ils oublient que quand l’ancien président Wade lançait ce programme, c’est Macky Sall qui était le ministre des Mines, de l'Energie et de l’Hydraulique. Il était également le ministre chargé de l’OMVS, donc ils vont porter plainte contre lui. Il faut qu’ils soient beaucoup plus logiques dans leur démarche. »















L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos