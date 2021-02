Oumar Sarr restructure son Directoire

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021

Oumar Sarr et Cie veulent se faire une place de choix dans l’échiquier politique national après leur entrisme dans le gouvernement de Macky Sall. Se réunissant par visioconférence à deux reprises notamment les lundi 8 et 15 février sous la présidence de leur leader Oumar Sarr, le Directoire du PLD/And Suqali a procédé à une large restructuration, relate L'As.



Dans cette optique, après avoir examiné les propositions de structuration des directions, Oumar Sarr a nommé Sara Sall comme directeur des structures du parti. Il est aidé dans ses tâches par Souleymane Cissé et Mamadou Diagne en leurs qualités d’adjoints. Pour la mobilisation, le Directoire du PLD / And Suqali a porté son choix sur El Hadji Ba en tant que Directeur.



Il a nommé Fatou Gaye et El Hadji Diouf comme adjoints. Au chapitre des Finances, il y a El Hadji Charles Diaw comme Directeur. Et pour ce qui s’agit de la communication, Oumar Sarr et Cie ont porté leur choix sur Ndèye Diakhou Fall qui doit assurer les relations avec les médias et pour le digital, il y a El Hadji Ousmane Ben Thioye. En ce qui concerne la communication interne, le poste revient à Yandé Diop. Khalifa Faye a été projeté comme Directeur de l’Ecole du Parti.



Et pour les Relations avec les partis, Oumar Sarr a choisi Baba Ly. Le président du PLD / And Suqali s’est également doté d’un Conseiller spécial en la personne d’Idrissa Traoré. Enfin au sujet de l’actualité nationale, Oumar Sarr et Cie ont d’abord adressé leurs vives félicitations à Macky Sall avant d’appeler tous leurs militants et sympathisants et, au-delà tous les Sénégalais, à ne pas se laisser divertir par des polémiques inutiles et à demeurer concentrés sur les enjeux essentiels qui conditionnent l’avenir immédiat du pays.

