Oumar Sarr secoue son bastion à Dagana : Le Pld /Suqali bat le rappel des troupes Les élections locales arrivent à grands pas. Partout, les partis politiques et coalitions battent le rappel des troupes. C’est le cas du parti des Libéraux et Démocrates (Pld/Suqali) dirigé par l’édile de Dagana, Oumar Sarr.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Dans la région de Saint-Louis, la classe politique multiplie les rencontres. De Mpal à Mbollo Birane en passant par Saint-Louis, Ross Béthio, Richard Toll, Mbane, Dagana, Gaé, Thillé Boubacar, Thiangaye, Podor, Gamadji Saré, Ndioum, Médina Ndathbé, Pété, Galoya, la mobilisation est de mise.



Les partisans d’Oumar Sarr préparent activement ces joutes électorales. Ils attendent les choix de Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby). Les Libéraux et Démocrates entendent jouer pleinement leur partition pour donner à la majorité présidentielle le maximum de collectivités territoriales dans cette partie nord du pays.



En ce sens, un vaste rassemblement régional est annoncé. Selon nos sources, la manifestation sera présidée par Oumar Sarr à la tête de la mairie de Dagana depuis 1996.

L’As



