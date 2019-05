Oumar Sarr sur le dialogue national: « nous avons pris nos responsabilités… le PDS devait être là » Il était annoncé, Oumar Sarr est bien présent au palais de la République où est lancé, ce matin, le dialogue national.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons pris nos responsabilités après avoir discuté avec plusieurs responsables du parti au plan national et dans la diaspora », a dit le secrétaire général adjoint du parti sur la RFM.



« Les instances du parti ne se sont pas réunies, mais nous nous devons d’être ici, le PDS devait être là, parce que c’est un enjeu pour tout le pays. Le processus électoral, la stabilité du pays, entre autres, sont des questions importantes », a ajouté l’homme fort de Dagana.



Et de révéler, « j’avais discuté avec Me Wade, il avait donné son accord, mais vous avez vu, hier, il y a eu un communiqué pour boycotter le dialogue ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos