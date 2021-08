Oumra 2021 : Seuls les pèlerins vaccinés contre la COVID-19 autorisés Après 18 mois de fermeture, l’Arabie saoudite a annoncé hier qu’elle allait rouvrir ses frontières aux pèlerins étrangers pour l’Oumra (Petit pèlerinage, Ndlr) à condition qu’ils soient vaccinés contre la covid-19 avec un sérum reconnu par Riyad et qu’ils se soumettent aux règles de la quarantaine. L'As

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’agence de presse saoudienne, les autorités saoudiennes commenceront à accepter les demandes d’entrée dans le pays à partir d’aujourd’hui. Une bonne nouvelle pour les voyagistes privés du Sénégal.



Selon Hourèye Thiam Preira, les voyagistes sont déjà prêts pour convoyer les pèlerins sénégalais à la Mecque. Elle rappelle qu’ils respecteront les exigences des autorités saoudiennes pour protéger tous les pèlerins du monde contre le coronavirus.



Depuis le début de la crise sanitaire, l’Arabie Saoudite a enregistré plus de 532 000 cas de coronavirus et plus de 8 300 décès.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos