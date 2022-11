Ourossogui : Les commerçants du Marché central en fronde contre le maire Après une série d’incendies qui avait généré d’innombrables pertes en biens et en matériels, les commerçants et victimes du Marché central de Ourossogui ne perdaient pas espoir de voir leur environnement réhabilité. Dans le viseur, un projet de reconstruction d’un autre marché était allègrement attendu. Seulement, «l’ambitieux projet de la reconstruction et la modernisation du marché», annoncé par le maire Moussa Bocar Thiam, l’ex-Agent judiciaire de l’Etat, devenu ministre de la Communication, des Télécoms et de l’Economie numérique, bute déjà contre le niet des commerçants, qui refusent d’être recasés sous des bâches.

Après un mouvement de grève, en réponse à un déménagement annoncé par la mairie, les commerçants du Marché central de Ourossogui ont repris le travail hier, mercredi 9 novembre 2022, suite à une médiation du guide religieux Thierno Aliou Thiam.



Mais la colère couve toujours dans la ville carrefour et économique de la région de Matam, où les frondeurs continuent d’opposer un niet catégorique devant un recasement sous des bâches, pour les besoins de la réhabilitation du marché programmée sur une durée de 6 mois.



Seulement, informés d’un pressant relogement par les ouvriers de ‘Khelcom bâche’, les commerçants qui disent avoir été pris au dépourvu, continuent de crier leur désapprobation face à toute opération de déménagement. Disant constater un manque de partage des autorités locales, pour discuter des tenants et des aboutissants du projet de réhabilitation du marché, les occupants ont sur le fait, dénoncé la décision de l’édile de la ville, qui vise à les reloger sous des abris provisoires en bâches.



Au-delà de la caractéristique des infrastructures jugées pour le moins adaptées au climat de la zone, où le thermomètre frise 46° à l’ombre en période de chaleur, c’est aussi la nature du site inondable qui suscite également une levée de boucliers des commerçants.



Ainsi lient-ils, leur « déguerpissement à une condamnation à mort » qui sonne les prémices d’un désastre qu’entendent éviter les vendeurs de fruits et légumes et notamment, ceux des denrées périssables. A côté de ces griefs, c’est la convention que la mairie a signée avec «une société de prestation de services» qui se traduit comme point de discorde, qui oppose la mairie aux commerçants.



Sous ce registre, les acteurs du commerce au niveau du Marché central, qui ont pris la décision de ne pas quitter les lieux, ont élevé la voix devant le préfet du département, afin d’avoir des éclaircissements. Dans leur réflexion, c’est la construction d’un deuxième marché, sur un autre site, qui est vivement partagé.













