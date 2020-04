Ourossogui: les commerçants dans le désarroi à cause de la pandémie et des mesures étatiques À Ourossogui, c’est loin d’être l’entoushiame en cette période de Ramadan, surtout pour les marchands. Les commerçants des marchés sont dans le désarroi. Les impacts de la pandémie sont passés par-là...

La pandemie du Coronavirus impacte gravement les activités des acteurs du marché central de cette localité. Les mesures étatiques pour freiner la propagation du COVID-19, aussi, s’en mélent. Avec le couvre-feu, le ravitaillement en marchandises se fait au ralenti, ce qui prose problème, selon les commerçants.



Mais, le constat est que souvent, les commerçants sont esseulés ou en train de causer entre eux, car les clients se font rares.



A un certain niveau, des boutiques sont même fermées, les propriétaires préférant rester à la maison ou vaquer à d’autres occupations.



Et malheureusement aussi, comme toujours, les couches de petits commerçcants, surtout les femmes qui vendent des produits Ramadan, rentrent avec de maigres revenus.



Et selon certains témoignages à Matam et à Kanel, le même scénraio semble s’y dérouler, avec les mêmes complaintes.



