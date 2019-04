Ourossogui : les jeunes apéristes veulent bouter Me Moussa Bocar Thiam hors de la mairie Le ciel semble tomber sur la tête du désormais ex-porte-parole adjoint du Parti socialiste. En effet, 3 jours seulement après avoir annoncé son départ des Verts pour se mettre à la disposition du président Macky Sall, les réactions se multiplient contre Me Moussa Bocar Thiam. Après la sortie de Moustapha Diakhaté qui a demandé au chef de l’Etat et patron de l’Apr de ne pas accueillir le néo transhumant chez les apéristes pour des questions d’éthique, c’est au tour des jeunes membres de l’Apr de Ourrossogui, où Me Moussa Bocar Thiam est maire, de déverser leur bile sur leur maire.

Ces jeunes qui dénoncent une gestion scandaleuse de la mairie, comptent extirper l’ex vert de la mairie, selon la RFM.

Pour rappel, un désaccord était né lors des élections présidentielles entre le maire et les apréistes de Ourossogui. Ce qui avait débouché sur la mise en place de deux comités électoraux.



