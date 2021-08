Ousmane Chimère Diouf: Le président de l'UMS hérite de plus de 100 millions F CFA Le nouveau président de l'Union des Magistrats du Sénégal (Ums), Ousmane Chimère Diouf retrouve une trésorerie bien garnie, après le départ de Souleymane Téliko.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 06:24 | | 0 commentaire(s)|

Lorsque Souleymane Téliko a été porté à la tête de l'Union des Magistrats du Sénégal (Ums), il avait trouvé dans les comptes de l'organisation une vingtaine de millions de francs CFA.



Aujourd'hui, plus de cent (100) millions de francs CFA dorment dans les caisses. Et selon le président sortant, Souleymane Téliko, "j'éprouve le même sentiment de reconnaissance envers les acteurs de la justice en général et les avocats en particulier. J'ai pu apprécier à sa juste valeur leur sens élevé de l'engagement pour les causes justes", a-t-il dit dans Les Echos.



"Le discours que nous avons tenu, tout au long de ces deux mandats, a pu paraître, souvent, très critique. Au point que certains aient pu penser qu'il était dirigé contre tel ou tel camp. Or, je ne suis ni de près, ni de loin, mêlé à un camp politique", a-t-il clarifié.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos