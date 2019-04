Ousmane Diop, propriétaire de l’hôtel Hawaï: L’autopsie conclut à une mort naturelle

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Diop, détenu décédé en prison, est mort des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Arrêté lors d’une vaste opération de la gendarmerie à Nord-Foire, l’homme est mort en prison. D’après iRadio, son corps a été transféré à l’hôpital Aristide Le Dantec et l’autopsie a conclu à une mort naturelle.



Pour rappel, il avait été un (1) an de prison contre ce propriétaire de l’hôtel Hawaï, pour association de malfaiteurs, proxénétisme et blanchiment de capitaux.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos