Ousmane Diop, propriétaire de l’hôtel Huwaï : L’autopsie conclut à une mort naturelle

Ousmane Diop, détenu décédé en prison, est mort des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Arrêté lors d’une vaste opération de la gendarmerie à Nord-Foire, l’homme est mort en prison. D’après iRadio son corps a été transféré à l’hôpital Aristide Et, l’autopsie a conclu à une mort naturelle.



Sous ce registre, le Propriétaire de l’hôtel Huwaï a été condamné à un (1) an de prison pour association de malfaiteurs, proxénétisme et blanchiment de capitaux.



Leral



