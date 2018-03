Ousmane Faye à Kolda : « les avocats de Karim Wade peuvent bien mentir dans toute la presse mais, il restituera aux sénégalais leurs 148 milliards avant de conquérir leurs suffrages » Au sortir de sa visite de courtoisie chez Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Ba Khalife général de médina Gounass pour les besoins du Dakka 2018, Mr Ousmane Faye en tourné dans la région de Kolda, après avoir constaté de visu avec une grande satisfaction les travaux de modernisation de la site du Dakka, a félicité le Président Macky Sall pour cette belle réalisation très moderne qui a changé complètement Medina Gounass et l’encourage dans sa politique de modernisation des sites religieuses.



Le Président de la Coalition Manko Wattu Sénégal a vivement aussi dénoncé les mensonges des avocats de Karim Wade, sur l’affaire de la saisine d’un appartement de ce dernier a Paris, dont la justice française à refusé de saisir pour le compte de l’état du Sénégal.



Les avocats de Karim Wade essaient de manipuler l’opinion car ils savent bien que la cour d’appel de Paris a jugé la forme mais pas le fond , après avoir confirmé que les faits d’enrichissement sont avérés mais n’ayant pas de juridiction similaire à la (CREI), elle ne peut pas saisir les biens de ces derniers à cause de l’absence du délit d’enrichissement illicite dans le corpus judiciaire français…



Maintenant, ils ont été jusqu’à la Cour suprême en vain et Seydou Diagne et les autres le savent bien mais ce qui les intéresse c’est la manipulation de l’opinion pour semer le trouble dans la tête des sénégalais. Et tout ce qu’ils n’ont pas obtenu devant les tribunaux ils peuvent bien mentir dans la presse, pour une décision sur un appartement à Paris, mais en ce qui concerne la condamnation de Karim Wade par la CREI cest définitif et ses avocats le savent mieux que quiconque.

Raison pour laquelle la Coalition MWS réaffirme sa demande à l’état du Sénéga,l pour que Karim Wade restitue aux Sénégalais leurs 138 +10 milliards (48) jusqu’au dernier centime, ou l’exécution de la contrainte par corps.



Ousmane Faye



Président de la coalition Manko Wattu Sénégal

