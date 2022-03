Ousmane Faye de MWS: « Certains politiciens parlent comme si le Sénégal est dans la tourmente » Ousmane Faye, leader de Manko Wattu Sénégal est très alerte sur ce qui se dit au Sénégal. Il a tenu depuis la France, à rappeler à l'opposition réunie autour de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) d'éviter de dramatiser tout ce qui se passe dans le pays. Ousmane Faye indique que lorsque vous écoutez certains politiciens parler, on a l’impression que le Sénégal et dans la tourmente. « C'est du pur virtuel et non la réalité.»

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 17:41

C’est un appel vibrant que Ousmane Faye a lancé aux sénégalais de la diaspora. «Soyez vigilants et prudents, ouvrez bien les yeux, car, parfois, on a l’impression que si on est en dehors du Sénégal et qu’on lit les médias, ou bien si on écoute certains politiciens, surtout ceux de l’opposition, le sentiment qui se dégage est qu’on a l’impression que le Sénégal est dans une instabilité qui ne dit pas son nom où les sénégalais sont dans la misère, et que la démocratie est menacée, avec une justice sous commande.



Je tiens vraiment à corriger ces faussetés. Ce n’est que du virtuel. Le Sénégal réel, c’est celui qui avait, avant la Covid-19 un taux de croissance de 7, 8 %, et où partout, à travers le pays, c’est des chantiers avec des autoroutes, des autoponts, des infrastructures sportives de dernière génération comme Dakar Aréna, le nouveau stade du Sénégal qui porte le nom du président Abdoulaye Wade, le TER avec le lancement, hier, par le Président Macky Sall, de la phase 2 jusqu’à l’aéroport Blaise Diagne etc. », a recadré Ousmane Faye.



Selon le patron de MWS, «jamais dans l’histoire, le Sénégal n’a reçu autant de financements des bailleurs de fonds et des investissements aussi importants, surtout sur le plan des infrastructures de dernière génération, sans oublier des importants travaux de désenclavement en cours, plus les autres réalisations. C’est ça la réalité, et c’est ça le Sénégal réel, en tout cas celui que nous vivons ».



Toutefois, précise t-il, «tout n’est pas parfait. Je ne dis pas que le pays ne connaît pas de difficultés, car, tout n’est pas rose comme partout d’ailleurs dans le monde. Et même ça, les autorités sont sur le qui-vive pour apporter des solutions idoines. Donc, il ne faut jamais penser que le développement se fait en un claquement des doigts. Il faut que ces politiciens qui nous tympanisent sachent qu’on ne transforme du jour au lendemain le pays en un paradis. J’en veux pour preuve, des milliers de français sans abris et qui vivent dans des conditions inimaginables. Alors qu’ils sont milles fois plus développés que nous».



«Donc il faut retenir que le Président Macky Sall est en train de tout faire pour nous mettre sur la voie de l’émergence, avec sa vision très claire et stratégique».



Le Président de la Coalition Manko Wattu Sénégal (MWS), Ousmane Faye, présidait ce dimanche, à Paris, une conférence, à la résidence universitaire Jean Sarrailh axée sur le thème : ‘’la situation économique et démocratique du Sénégal’’. Mais, il faut dire que cette rencontre est le fruit d’un panel organisé par les étudiants de la coalition (MWS) et ses responsables en France. Ainsi, après une visite de courtoisie dans la banlieue parisienne, le Président Ousmane Faye à félicité tous les responsables de la Région française, militants et sympathisants pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Mais aussi, pour les importants résultats obtenus dans la Diaspora par sa coalition.



