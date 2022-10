Ousmane Faye sur l'achat d'armes : "Citer Abdoulaye Daouda Diallo ou sa responsabilité, est pure méchanceté et jalousie ‘’

" Par conséquent, je ne suis pas contre une quelconque enquête parlementaire initiée par l'opposition. Ils sont dans leur rôle et quoi qu'il adviendra, rien de répréhensible ne pourra en sortir. Mais ce qui est écœurant et dommage, c'est la politique politicienne que certaines personnes malintentionnées veulent y greffer, dans le seul but de faire du mal et citer le nom d'Abdoulaye Daouda Diallo, relève de la pure méchanceté et de la jalousie. "



Pour Ousmane Faye, '' il faut que ces gens se ressaisissent, ils auront beau chercher, mais ils ne trouveront rien qui pourrait ternir l'image de l'ancien Ministre des Finances, qui n'a fait qu'approuver une commande publique autorisée par l'Armp, comme tous les milliers d'autres marchés publics et contrats avalisés par les Ministères ".



Ousmane Faye de rappeler qu’" il ne relève pas des compétences du Ministre des Finances et du Budget, de passer des marchés publics ou des contrats pour le compte des départements ministériels sectoriels. il accompagne plutôt ces départements dans le financement des marchés, conformément aux dispositions légales et réglementaires et procède au paiement des prestations réalisées et certifiées conformes par les structures habilitées ". Dans le cas d’espèce, il s’agit de l’exécution d’un contrat passé par le ministère de l’Environnement



Donc, c'est peine perdue, pour des personnes encagoulées, mais aussi identifiées, qui veulent saper sa réputation d'homme sérieux et intègre, honnête travailleur fidèle qui a passé plus de dix ans dans de hautes stations du gouvernement sans reproche. Ainsi, poursuit le leader de MWS, '' pour qui connaît le Ministre d'Etat ADD, sait que ces personnes frustrées et méchantes vont continuer à le calomnier, mais, ce sera toujours peine perdue '', a dit Ousmane Faye, qui présidait, ce samedi, une réunion de remobilisation des jeunes de son parti à Tivaouane.



Interpellé sur la prochaine candidature du Président Macky Sall, Ousmane Faye refuse qu'on émette l'hypothèse d'un troisième mandat et qu'on devrait plutôt parler de deuxième quinquennat. Ce débat est déjà réglé par les textes et règlements en vigueur et qui donnent droit à deux mandats de cinq ans. Donc, le Président peut bien aspirer à un second quinquennat. Mais, Macky Sall est le principal concerné par cette affaire, et s'il juge qu'il pourrait briguer un second quinquennat, sa légalité ne se pose pas et il aura notre soutien total. Même l'opposition l'avait déjà théorisé...'' dixit Ousmane Faye.