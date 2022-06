Ousmane Kabylline Diatta, chef rebelle et numéro 2 de Paul Alokassine, arrêté à Grand-Yoff Madiambal Diagne, dans un tweet, a affirmé que l'Etat a anticipé sur la participation du mouvement rebelle du MFDC, dont le dénommé Ousmane Kabylline Diatta, chef rebelle et n°2 de Paul Alokassine.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 17:09

En prélude à la manifestation de Yewwi Askan Wi, l'État avait identifié le mouvement de rebelles vers Dakar.

C'est ainsi que dans le cadre de son travail, la Gendarmerie a procédé à l'arrestation à Grand Yoff de Ousmane kabylline Diatta, chef rebelle et No 2 de Paul Alokassine.



Il était suivi depuis hier nuit par les services de l'État. C’est ce qui justifie le communiqué de Ousmane SONKO.



L'État fera le nécessaire pour que toutes les personnes impliquées dans cette entreprise en lien avec les rebelles, répondent de leurs actes.

