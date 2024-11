Ousmane SONKO à Kédougou : « 27 contrats miniers seront étudiés, relus et renégociés »

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

Poursuivant, Ousmane Sonko a rappelé que ce pôle dispose de l’or, du fer et du marbre, mais que le Sénégal n’en tire aucun bénéfice, car le pays ne possède ni comptoir de commercialisation de l'or ni raffinerie. À cet effet, il a annoncé la création d'une commission de relecture des contrats miniers. « Je peux vous dire ici que 27 contrats miniers seront étudiés, relus et renégociés », a-t-il précisé, ajoutant que le Gouvernement travaille à faire du Sénégal un hub sidérurgique et métallurgique. Il a également souligné que la réhabilitation du corridor Dakar-Bamako est au cœur de leur projet, car, à ses yeux, sans infrastructures, il sera difficile, voire impossible, de réaliser tous ces projets. Concernant l’université de Tamba, il a expliqué que sa construction a été retardée parce que « les audits ont montré qu’il y avait des surfacturations ».



« Un pays ne se construit pas en un seul jour »



Cependant, Ousmane Sonko a demandé aux jeunes de faire preuve de patience et d'attendre les premiers résultats du développement au Sénégal. « Un pays ne se construit pas en un seul jour. Cela se fait étape par étape. Il faut qu’on sorte le pays de la situation dans laquelle nous l’avons trouvé. Ne soyez pas pressés », a-t-il soutenu, demandant aux jeunes d'accepter de retourner à l’agriculture lorsqu'elle sera modernisée. Il a expliqué : « Tout le monde ne peut pas travailler dans des bureaux. La bureaucratie ne fait pas de milliardaires. Ce qui fait des milliardaires, c’est l’agriculture, l’élevage, entre autres. » Il a assuré qu’il n’y aura plus de détournement de deniers publics dans ce pays. Pour terminer, il a demandé aux populations du Sud-Est de leur donner les moyens de gouverner en votant pour leur liste le 17 novembre prochain.



Source: LeSoleil_Digital

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook