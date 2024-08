Ousmane SONKO va porter plainte contre Madiambal DIAGNE

Les avocats du premier ministre Ousmane Sonko vont déposer, au nom de leur client, une plainte contre Madiambal Diagne pour diverses infractions. L’annonce a été faite par le coordonnateur du pool d'avocats, Me Bamba Cissé, renseigne Igfm.



"Il a été constaté depuis quelques jours des attaques systématiques et injustifiées, parfois même injurieuses et / ou séditieuses, sans lien avec la critique objective de la gestion du pouvoir, contre le Premier ministre Monsieur Ousmane SONKO, Président du Parti Pastef-les-patriotes.



Ces faits sont constitutifs pour l’essentiel d’infractions, réprimées par notre dispositif pénal.



En tant que citoyen, le Premier Ministre Ousmane SONKO, Président de Pastef-les patriotes entend, par le biais de ses conseils, user de son droit de saisir la justice.



Sous ce rapport, une plainte sera déposée dès ce lundi 12 Août 2024 au Parquet de Dakar, contre Madiambal Diagne notamment, pour diverses infractions.



Monsieur SONKO reste indifférent auxdites attaques, mais son pool d’avocats entend assurer son rôle de veille et ne tolérera plus aucune dérive, non motivée par des considérations politiques, commise au détriment de leur client, et constitutive d’infraction à la loi pénale sénégalaise, sans réaction judiciaire.