Ousmane Sèye avocat de Yakham Mbaye:"Nous connaissons l’insulteur, le diffuseur des injures et l’organe de presse qui..." Nous connaissons le diffuseur des insultes de Cissé et ce n’est ni Yakham ni Farba Ngom », affirmé Me Ousmane Sèye qui défend Yakham Mbaye dans ce dossier.

Lundi 13 Juillet 2020

L’avocat a estimé que le dossier judiciaire va révéler beaucoup de surprises. « Yakham Mbaye a porté plainte pour les injures et la diffusion des injures sur les réseaux sociaux.



Nous connaissons l’insulteur, le diffuseur des injures sur les réseaux sociaux et l’organe de presse qui a été la première a diffuser l’info sur les injures.



Il faut savoir que ni Yakham Mbaye ni Farba senghor ne sont les diffuseurs de ces injures. La justice suit son cours car la plainte est devant le procureur qui doit faire son enquête », a-t-il confié à Aïssatou Diop Fall.



