Ousmane Sonko: "Adji Sarr est en train de subir des pressions et menaces, venez récupérer votre fille"

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Décembre 2022 à 04:20

La confrontation tant attendue entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, qui l’accuse de « viols répétés» et « menaces de mort », a eu lieu ce 6 décembre au tribunal de Dakar.



Ousmane Sonko qui précise que son accusatrice a été très correcte lors de leur confrontation, alerte ses parents et leur demande d'aller récupérer leur fille qui subit toute forme de pression et de menaces. Le leader de Pastef invite également les défenseurs des droits humains à s'autosaisir.



« Je profite de l'occasion pour alerter ses parents, parce qu'elle est en train de subir de la pression et des menaces. C'est pourquoi ses parents doivent aller la récupérer. J'invite les défenseurs des droits humains aussi à réagir. Parce que je suis persuadé que si elle avait quelqu'un qui pouvait la faire sortir de cette situation, elle est preneuse » , a lancé Ousmane Sonko lors d'une déclaration tenue tard dans la soirée après sa confrontation avec Adji Sarr...

