Ousmane Sonko: « Face à la faillite d’un Etat irresponsable, dirigé par un homme incompétent il ne reste que le levier citoyen, social… »

Ousmane Sonko, face à la presse ce matin a marqué sa compassion aux populations victimes des inondations, et appelle à la solidarité. « Face à la faillite d’un Etat irresponsable, dirigé par un homme incompétent il ne reste que le levier citoyen social et patriotique pour essayer de compenser », a dit le leader de Pastef.



Selon M.Sonko, c’est la solidarité patriotique entre concitoyens qui peut aider à soulager les gens. Et il faut y aller par tous les moyens. « Ceux qui ont des moyens financiers n’ont qu’à aider il y a des comités de gestion de ces questions sur place, les gens peuvent mobiliser des fonds et leur remettent. Ceux qui ont des moyens matériels peuvent aider en même temps… »



