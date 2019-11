Ousmane Sonko: "Il y a du blanchiment d'argent à l'Assemblée nationale" Après la déclaration de Moustapha Cissé Lô sur la présence de trafiquants de drogue haut placés et l'arrestation d'un député de la majorité pour trafic de faux billets, c'est au tour du député Ousmane Sonko d'enfoncer le clou, en affirmant que le blanchiment d'argent existe à l'hémicycle.

« Tout le monde sait qu’il y a du blanchiment d’argent à l’Assemblée nationale. Et j’espère qu’il n’y a pas de blanchiment de drogue, car un député l’a dénoncé ici ». C’est la déclaration de Ousmane Sonko à l’occasion du vote du projet de loi de finance de l’exercice 2020.



Après les accusations de fraude fiscale portée contre les députés, le leader de Pastef soupçonne un présumé blanchiment d’argent à l'hémicycle. Cependant, il a magnifié le travail des corps de contrôle. « Je félicite l’Ofnac qui a déposé son rapport devant le procureur. Un rapport qui a également prouvé le scandale des 94 milliards. Et je demande à l’assemblée de répondre au procureur », a-t-il sommé. Cette intervention survient après l'arrestation du député Seydina Fall Bougazeli, avec des faux billets de Banques.



