Ousmane Sonko : "Je ne suis pas contre les vaccins mais..." Le Président du Pastef est revenu sur le problème des vaccins anti-Covid. Ousmane Sonko trouve que les Sénégalais doivent avoir des informations sures avant de se faire vacciner.



Rédigé par leral.net le Samedi 31 Juillet 2021

« Beaucoup de gens m’ont demandé de ne pas m’appesantir sur la question des vaccins parce que c’est sensible », a fait savoir le leader de Pastef qui pense que si l’Afrique ne parvient pas à créer son propre vaccin contrairement aux autres continents c’est à cause de la mauvaise gestion de ses dirigeants.



Pour Sonko, au lieu d’investir sur le capital humain, les Etats africains préfèrent dépenser l’argent dans des futilités. Revenant sur la question des vaccins, Ousmane Sonko de dire au Gouvernement d’accepter que le débat sur les vaccins soit posé, parce que, dit-il, les Sénégalais doivent savoir ce qui se passe.



« Je ne suis pas contre les vaccins, mais les autorités sanitaires doivent éclairer la lanterne des Sénégalais », a dit Ousmane Sonko. Ce dernier pense qu’aucun Sénégalais ne doit être vacciné contre son gré.

