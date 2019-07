Ousmane Sonko : « Le Colonel Abdourahim Kébé est victime de tracasseries et de tentatives d'intimidation »

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 11:50

Le leader de Pastef s’est rendu hier, à la Section de Recherches de la gendarme pour apporter son soutien au Colonel Abdourahim Kébé. Ce dernier a été convoqué puis entendu pour une affaire de devoir de réserve, après qu’il a participé à la marche de la plateforme Aar Li nu Bokk à Saint- Louis.



Pour Ousmane Sonko, l’ex-militant du parti Rewmi est tout simplement « victime de tracasseries et de tentatives d'intimidation ». « Son seul crime, dit-il, est d’être opposant au régime disloqué de Macky Sall ».









