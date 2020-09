Ousmane Sonko : « Le Dg de l’Onas reconnaît qu’il a échoué »

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Septembre 2020 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Les explications fournies par le Directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) lors de son passage à « Jury du dimanche » de Iradio sont loin de convaincre Ousmane Sonko, informe L'As. Selon le leader de Pastef, Lansana Gagny Sakho a lui-même reconnu son échec.



« Je veux que tout ce que je dis soit précis. Mais ce que je retiens pour le moment, lui, il reconnait qu’ils ont échoué. Parce que rien que l’ONAS devait réaliser à peu près 250 milliards sur dix ans. On est à neuf ans et il dit qu’il a fait 80 milliards. Cela s’appelle échec », a-t-il fait savoir à Ziguinchor où il se trouve depuis hier.



A L'Asnews d'ajouter que le leader de Pastef compte répondre à l’invitation du Dg de l’Onas, tout en espérant y trouver ce dont il a besoin. « Après le reste, les détails, où est-ce qu’ils ont mis les 80 milliards, j’irai lui demander ça. Il n’a qu’à tout me donner et nous prendrons même des experts en assainissement qui vont nous faire une contre-expertise », a ajouté Ousmane Sonko.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos