Ousmane Sonko: «Nous ne devons pas perdre ces élections»

Lors de la présentation des candidats de Dakar hier, Ousmane Sonko a dit qu’il reste la tête de liste nationale de la coalition Yewwi-Askanwi. Aux côtés de Déthié Fall, de Barthélémy Dias entre autres, il a indiqué que « les Sénégalais se demandent où est Yewwi Askan wi parce que la campagne est insipide malgré le fait que BBY fasse le tour du pays. BBY est ni salé et ni sucré et le discours est inaudible au sein de l’opinion. Ils mettent en avant l’argent, alors que nos rapports avec le peuple sont basés sur un amour sincère, sans aucun calcul. Nous n’avons pas d’argent à distribuer. Dès que nous serons sur le terrain, le Sénégal saura que YAW est dans la campagne »



. « Cette campagne est notre campagne, ce n’est pas seulement pour ceux qui sont dans les listes de YEWWI. Notre absence sur les listes n’est pas synonyme de non engagement. Ce qu’on a l’intention de faire, vous le verrez partout dans le Sénégal au Fouta, au Sine, en Casamance, dans le Baol, dans le Walo. Dakar sera le grand rassemblement. Ces élections, on ne doit pas les perdre. On va les gagner. L’objectif, ce n’est pas d’avoir des députés, mais c’est la survie de ce pays. L’exemple vient de qui s’est passé au Sri Lanka. Si Macky Sall persiste pour un 3ème mandat, il ne gouvernera pas ce pays quels que soient ses soutiens dans la presse, au sein du Conseil constitutionnel et des dignitaires du régime. Il ne va pas gouverner ce pays. Ce pays nous appartient tous. S’ils pensent que l’argent peut acheter tout le monde, ils se trompent. Tous ceux qui ont forcé un troisième mandat ont lamentablement échoué » a souligné Ousmane Sonko, rapporte LeTémoin.